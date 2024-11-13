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Сегодня, 06:35

«Милуоки» выиграл у «Торонто», Адетокунбо набрал 23 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милуоки» на своем паркете обыграл «Торонто» в матче Кубка НБА — 99:85. Эта игра идет в зачет регулярного чемпионата.

Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 23 очка. Атакующий защитник «Рэпторз» Грэйди Дик стал самым результативным игроком встречи — 32 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

«Милуоки» — «Торонто» — 99:85 (26:21, 28:22, 27:24, 18:18)

М: Я. Адетокунбо (23), Портис (17), Б. Лопес (13), Роллинз (12), Грин (12).

Т: Дик (32), Пелтль (13), Буше (12), Фернанду (8 + 13 подборов).

Баскетбол
НБА
БК Милуоки Бакс
БК Торонто Рэпторз

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