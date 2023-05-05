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Сегодня, 07:17

«Милуоки» уволил тренера после вылета в первом раунде плей-офф НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
Майк Буденхольцер.
Фото USA Today Sports
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«Милуоки» на официальном сайте объявил об увольнении Майка Буденхольцера с поста главного тренера. Он работал с командой 5 лет. Его статистика — 271-120.

«Это было очень тяжелое решение. Бад вел команду за собой на протяжении пяти невероятных сезонов, помог «Бакс» взять наш первый титул за 50 лет, начал эру стабильного успеха. Мы очень благодарны ему за ту культуру, которую он создал в «Милуоки». Для нас это возможность перегруппироваться и приложить еще больше усилий, чтобы еще раз стать чемпионами», — отметил генеральный менеджер «Бакс» Джон Хорст.

В этом «Милуоки» занял первое место в регулярном чемпионате НБА, но проиграли «Майами» в серии первого раунда плей-офф — 1-4. Это был третий раз, когда команда под руководством Буденхольцера стала первой в регулярке. В сезоне-2020/21 «Бакс» стали чемпионами.?

баскетбол
НБА
БК Милуоки Бакс
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