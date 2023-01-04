«Милоуки» переиграл «Вашингтон». Адетокунбо оформил дабл-дабл с 55 очками

«Милуоки» переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:113. «Бакс» прервали пятиматчевую победную серию «Уизардс».

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл с 55 очками и 10 подборами.

В другой встрече «Оклахома-Сити» переиграл «Бостон» (150:117). «Селтикс», лидирующие в Восточной конференции, потерпели второе порадение подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома-Сити» — «Бостон» — 150:117 (34:33, 40:21, 48:37, 28:26)

О: Гидди (25), Дорт (23), Уильямс (21), Джо (21), Мэнн (21).

Б: Браун (29), Тейтум (27), Брогдон (17 + 10 подборов), Притчард (17).

«Милуоки» — «Вашингтон» — 123:113 (32:28, 29:21, 29:36, 33:28)

М: Я. Адетокунбо (55 + 10 подборов), Б. Лопес (21 + 13 подборов), Портис (17 + 13 подборов).

В: Порзингис (22), Кузма (20), Авдия (12), Кисперт (12), Хатимура (12).