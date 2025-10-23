«Милуоки» обыграл «Вашингтон», Адетокунбо оформил дабл-дабл

«Милуоки» выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НБА — 133:120. Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 37 очков и 13 подборов.

В других матчах «Атланта» проиграла «Торонто» (118:138), «Бостон» потерпел поражение от «Филадельфии» (116:117), «Чикаго» победил «Детройт» (115:11), «Мемфис» одержал победу над «Нью-Орлеана» (128:122).

НБА

Регулярный чемпионат

«Атланта» — «Торонто» — 118:138 (34:36, 25:29, 28:45, 31:28)

А: Янг (22), Джонсон (22), Порзингис (20), Оконгву (18).

Т: Барретт (25), Барнс (22), Дик (21), Ингрэм (16).

«Бостон» — «Филадельфия» — 116:117 (28:26, 23:31, 35:18, 30:42)

Б: Уайт (25), Браун (25), Кета (17), Притчард (16).

Ф: Макси (40), Эджкомб (34), Барлоу (13).

«Чикаго» — «Детройт» — 115:111 (35:19, 29:30, 30:30, 21:32)

Ч: Вучевич (28 + 16 подборов), Бузелис (21), Гидди (19 + 11 передач), Хертер (15).

Д: Каннингем (23 + 10 передач), Стюарт (20), Холланд (19), Дюрен (15).

«Мемфис» — «Нью-Орлеан» — 128:122 (27:30, 29:37, 41:22, 31:33)

М: Морант (35), Джарен Джексон (18), Колдуэлл-Поуп (15).

Н: Уильямсон (27), Пул (17), Джонс (17), Фирс (17).

«Милуоки» — «Вашингтон» — 133:120 (40:23, 32:30, 29:37, 32:30)

М: Я. Адетокунбо (37 + 13 подборов), Трент (17), Кузма (12).

В: Миддлтон (23), Джордж (21 + 10 подборов), Уитмор (16), Джонсон (14).