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Сегодня, 07:47

«Милуоки» переиграл «Юту», Адетокунбо оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милуоки» на своем паркете обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:100. «Бакс» прервали свою неудачную серию из шести поражений.

Разыгрывающий защитник «Милуоки» Дэмиан Лиллард набрал 34 очка, а его одноклубник Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 31 очко и 16 подборов.

В других матчах сегодня «Сан-Антонио» выиграл у «Портленда» (118:105), а «Чикаго» дома потерпел поражение от «Миннесоты» (119:135).

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Юта» — 123:100 (31:29, 26:32, 31:16, 35:23)

М: Лиллард (34), Я. Адетокунбо (31 + 16 подборов), Портис (19).

Ю: Кларксон (18), Секстон (14), Джузэнг (12), Коллинз (11).

«Сан-Антонио» — «Портленд» — 118:105 (33:27, 23:28, 35:24, 27:26)

С: К. Джонсон (17 + 11 подборов), Брэнэм (17), Касл (14), Шэмпени (14), Вембаньяма (12).

П: Грант (21), Эйтон (21 + 10 подборов), Саймонс (19), Шарп (13).

«Чикаго» — «Миннесота» — 119:135 (34:28, 31:28, 30:34, 24:45)

Ч: Вучевич (25), Уайт (24), Досунму (13), Хортон-Такер (13).

М: Эдвардс (33), Рэндл (22 + 10 подборов), Гобер (21), Макдэниэлс (19).

Баскетбол
НБА
БК Милуоки Бакс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Чикаго Буллз
БК Юта Джаз
Сан-Антонио Спёрс

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