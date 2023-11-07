«Миннесота» в овертайме обыграла «Бостон», у Эдвардса — 38 очков

«Миннесота» дома обыграла «Бостон» в овертайме матча регулярного чемпионата НБА — 114:109.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс — 38 очков, 9 подборов и 7 передач.

«Миннесота» одержала 4-ю победу в 6 матчах и занимает 4-е место на «Западе». «Бостон» потерпел первое поражения в сезоне (5 побед в 6 играх) и продолжает лидировать на «Востоке».

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«Миннесота» — «Бостон» — 114:109 ОТ (29:26, 23:29, 27:19, 22:17, 13:8)

М: Эдвардс (38+9+7), Макдэниелс (20), Гобер (14+12),

Б: Тэйтум (32), Браун (26+7 подборов), Порзингис (20).

7 ноября. Миннеаполис. «Target Centre».

«Оклахома» — «Атланта» — 126:117 (29:28, 29:22, 38:27, 30:40)

О: Гилджес-Александер (30+8+6), Уильямс (21), Холмгрен (16+12),

А: Маррей (29+6 передач), Янг (22+11 передач), Богданович (17).

7 ноября. Оклахома-Сити. Paycom Center.

«Хьюстон» — «Сакраменто» — 122:97 (32:22, 35:20, 30:18, 25:37)

Х: Грин (23), Шенгюн (17+8+12), Холидэй (13),

С: Эллис (15), Хертер (13).

7 ноября. Хьюстон. Toyota Center.

«Чикаго» — «Юта» — 130:113 (37:32, 29:20, 32:26, 32:35)

Ч: Лавин (22), Дерозан (20),

Ю: Маркканнен (22), Коллинз (10), Олиник (10+6+7).

7 ноября. Чикаго. United Center.