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Сегодня, 06:37

«Миннесота» обыграла «Даллас», «Оклахома» вырвала победу у «Портленда»

Виктория Кравченко
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«Миннесота» дома обыграла «Даллас» (116:106), «Нью-Орлеан» на своем паркете проиграл «Милуоки» (119:128), «Оклахома» вырвала победу у «Портленда» (123:12), а «Хьюстон» не смог обыграть «Сан-Антонио» (105:124) в регулярном сезоне НБА.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Миннесота» — «Даллас» — 116:106 (21:30, 36:14, 37:30, 22:32)

20 декабря. Миннеаполис. Target Center.

«Нью-Орлеан» — «Милуоки» — 119:128 (27:30, 34:36, 29:34, 29:28)

20 декабря. Новый Орлеан. Smoothie King Center.

«Оклахома» — «Портленд» — 123:121 (28:28, 33:30, 33:36, 29:27)

20 декабря. Оклахома-Сити. Paycom Center.

«Хьюстон» — «Сан-Антонио» — 105:124 (28:35, 34:25, 14:32, 29:32)

20 декабря. Хьюстон. Toyota Center.

БК Даллас Маверикс
БК Милуоки Бакс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Нью-Орлеан Пеликанс
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