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Сегодня, 06:01

«Даллас» победил в финале Западной конференции НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
Лука Дончич борется за мяч с Кайлом Андерсоном в матче «Миннесота» — «Даллас» (103:124).
Фото USA Today Sports
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«Даллас» переиграл «Миннесоту» в пятом матче финала Западной конференции НБА — 124:103. «Маверикс» выиграли серию — 4-1.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник Лука Дончич, оформивший дабл-дабл: 36 очков и 10 подборов.

В финале плей-офф НБА «Даллас» встретится с «Бостоном», который выиграл Восточную конференцию, победив в финале «Индиану» (4-0).

НБА

Плей-офф

Финал Западной конференции

Пятый матч

«Миннесота» — «Даллас» — 103:124 (19:35, 21:34, 33:28, 30:27)

М: Эдвардс (28), Таунс (28 + 12 подборов), Гобер (9).

Д: Дончич (36 + 10 подборов), Ирвинг (36), Вашингтон (12), Гэффорд (11).

Счет в серии: 1-4.

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БК Даллас Маверикс
БК Миннесота Тимбервулвз
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«Миннесота» сократила отставание в серии с «Далласом»