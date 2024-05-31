«Даллас» победил в финале Западной конференции НБА

«Даллас» переиграл «Миннесоту» в пятом матче финала Западной конференции НБА — 124:103. «Маверикс» выиграли серию — 4-1.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник Лука Дончич, оформивший дабл-дабл: 36 очков и 10 подборов.

В финале плей-офф НБА «Даллас» встретится с «Бостоном», который выиграл Восточную конференцию, победив в финале «Индиану» (4-0).

НБА

Плей-офф

Финал Западной конференции

Пятый матч

«Миннесота» — «Даллас» — 103:124 (19:35, 21:34, 33:28, 30:27)

М: Эдвардс (28), Таунс (28 + 12 подборов), Гобер (9).

Д: Дончич (36 + 10 подборов), Ирвинг (36), Вашингтон (12), Гэффорд (11).

Счет в серии: 1-4.