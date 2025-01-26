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Сегодня, 02:06

«Миннесота» обыграла «Денвер», у Йокича дабл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НБА дома обыграла «Денвер» со счетом 133:104.

Самым результативным на паркете стал защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, набравший 34 очка. У «Наггетс» защитник Джамал Мюррей набрал 25 очков, центровой Никола Йокич набрал 20 очков и сделал 11 передач.

«Миннесота» с 24 победами в 45 матчах занимает восьмое место в Западной конференции, «Денвер» с 28 победами в 45 играх — на четвертой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Денвер» — 133:104 (40:31, 31:29, 38:31, 24:13)

25 января

НБА
БК Денвер Наггетс
БК Миннесота Тимбервулвз
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