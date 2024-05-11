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Сегодня, 07:17

«Денвер» выиграл у «Миннесоты», Йокич оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Денвер» переиграл «Миннесоту» в третьем матче второго раунда плей-офф НБА — 117:90. Счет в серии 2-1 в пользу «Тимбервулвз».

Центровой «Наггетс» Никола Йокич стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл: 24 очка и 14 подборов.

Четвертый матч состоится 13 мая.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Третий матч

«Миннесота» — «Денвер» — 90:117 (20:28, 21:28, 25:37, 24:24)

М: Эдвардс (19), Таунс (14), Конли (10), Макдэниэлс (10).

Д: Йокич (24 + 14 подборов), Дж. Мюррэй (24), Портер (21), Гордон (13).

Счет в серии: 2-1.

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Миннесота Тимбервулвз
Никола Йокич
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