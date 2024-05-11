«Денвер» выиграл у «Миннесоты», Йокич оформил дабл-дабл

Сегодня, 07:17
«Денвер» переиграл «Миннесоту» в третьем матче второго раунда плей-офф НБА — 117:90. Счет в серии 2-1 в пользу «Тимбервулвз».
Центровой «Наггетс» Никола Йокич стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл: 24 очка и 14 подборов.
Четвертый матч состоится 13 мая.
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Третий матч
«Миннесота» — «Денвер» — 90:117 (20:28, 21:28, 25:37, 24:24)
М: Эдвардс (19), Таунс (14), Конли (10), Макдэниэлс (10).
Д: Йокич (24 + 14 подборов), Дж. Мюррэй (24), Портер (21), Гордон (13).
Счет в серии: 2-1.