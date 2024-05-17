«Миннесота» разгромила «Денвер» и сравняла счет в серии. Команды ждет седьмой матч

«Миннесота» выиграла у «Денвера» в шестом матче второго раунда плей-офф НБА — 115:70. Счет в серии стал равный — 3-3.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, набравший 27 очков.

Седьмой матч в серии состоится 19 мая на паркете «Наггетс».

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Шестой матч

«Миннесота» — «Денвер» — 115:70 (31:14, 28:26, 27:21, 29:9)

М: Эдвардс (27), Макдэниэлс (21), Конли (13).

Д: Йокич (22), Гордон (12), Дж. Мюррэй (10).

Счет в серии: 3-3.