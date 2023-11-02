«Денвер» проиграл «Миннесоте». Йокич оформил дабл-дабл

Сегодня, 05:23
«Миннесота» обыграла «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:89. «Наггетс» потерпели первое поражение в сезоне, несмотря на дабл-дабл Николы Йокича, который набрал 25 очков и сделал 10 подборов.
В другой встрече «Хьюстон» переиграл «Шарлотт» (128:119). Для «Рокетс» это первая победа в сезоне после серии из трех поражений.
НБА
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Денвер» — 110:89 (28:21, 35:23, 26:28, 21:17)
М: Эдвардс (24), Таунс (21), Конли (17), Рид (16).
Д: Йокич (25 + 10 подборов), Дж. Мюррэй (14), Ннаджи (9).
«Хьюстон» — «Шарлотт» — 128:119 (39:27, 22:31, 25:20, 42:41)
Х: Грин (23), Ванвлит (22 + 11 передач), Брукс (20), Шенгюн (19), Смит (17).
Ш: Вашингтон (23), Розир (21), Болл (19), Хэйворд (17).