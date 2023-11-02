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НБА

Сегодня, 05:23

«Денвер» проиграл «Миннесоте». Йокич оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
Никола Йокич.
Фото USA Today Sports
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«Миннесота» обыграла «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:89. «Наггетс» потерпели первое поражение в сезоне, несмотря на дабл-дабл Николы Йокича, который набрал 25 очков и сделал 10 подборов.

В другой встрече «Хьюстон» переиграл «Шарлотт» (128:119). Для «Рокетс» это первая победа в сезоне после серии из трех поражений.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Денвер» — 110:89 (28:21, 35:23, 26:28, 21:17)

М: Эдвардс (24), Таунс (21), Конли (17), Рид (16).

Д: Йокич (25 + 10 подборов), Дж. Мюррэй (14), Ннаджи (9).

«Хьюстон» — «Шарлотт» — 128:119 (39:27, 22:31, 25:20, 42:41)

Х: Грин (23), Ванвлит (22 + 11 передач), Брукс (20), Шенгюн (19), Смит (17).

Ш: Вашингтон (23), Розир (21), Болл (19), Хэйворд (17).

Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Хьюстон Рокетс
БК Шарлотт Хорнетс
Никола Йокич
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