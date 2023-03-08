«Миннесота» дома проиграла «Филадельфии»

Сегодня, 05:59
«Филадельфия» на выезде переиграла «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:94. «Сиксерс» одержали третью победу подряд.
В другой встрече «Нью-Йорк» на своем паркете потерпел поражение от «Шарлотт» — 105:112.
НБА
Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк» — «Шарлотт» — 105:112 (21:21, 45:29, 23:37, 16:25)
Н: Барретт (27), Рэндл (16), Куикли (14), Робинсон (14).
Ш: Убре (27), Розир (25), Хэйворд (23), Вашингтон (13).
«Миннесота» — «Филадельфия» — 94:117 (27:24, 18:34, 23:29, 26:30)
М: Эдвардс (32), Принс (13), Рид (11).
Ф: Эмбиид (39), Макси (27), Мелтон (11).