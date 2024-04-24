«Миннесота» во второй раз обыграла «Финикс»

«Миннесота» выиграла у «Финикса» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 105:93. Счет в серии стал 2-0.

Форвард «Тимбервулвз» Джейден Макдэниэлс набрал 25 очков и стал самым результативным игроком встречи.

Третий матч в серии пройдет на паркете «Санс» 27 апреля.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Миннесота» — «Финикс» — 105:93 (24:21, 26:30, 28:20, 27:22)

М: Макдэниэлс (25), Конли (18), Гобер (18), Эдвардс (15), Таунс (12).

Ф: Букер (20), Дюрант (18), Гордон (15), Бил (14), Нуркич (10 + 14 подборов).

Счет в серии: 2-0.