«Миннесота» в овертайме переиграла «Голден Стэйт»

Сегодня, 06:46
«Миннесота» переиграла «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:114 OT. «Тимбервулвз» прервали трехматчевую победную серию «Уорриорз».
Самым результативным игроком встречи стал Стефен Карри, оформивший в составе проигравшей команды дабл-дабл — 32 очка и 10 подборов.
«Миннесота» с результатом 28-26 идет на 7-м месте в Западной конференции. «Голден Стэйт» располагается на 8-й строчке — 26-25.
НБА
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Голден Стэйт» — 119:114 OT (32:34, 30:37, 20:22, 28:17, 9:4)
М: Расселл (29), Эдвардс (27), Рид (24 + 13 подборов).
Г: Карри (32 + 10 подборов), Пул (18), Уиггинс (16).