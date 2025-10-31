«Милуоки» без Адетокунбо обыграл «Голден Стэйт»

«Миннесота» выиграла у «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:110.

Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо пропустил матч из-за боли в колене. 30-летний грек в этом сезоне сыграл в 4 матчах, набирая в среднем по 36,3 очка, 14 подборов и 7 передач.

В другой встрече «Оклахома» на своем паркете победила «Вашингтон» — 127:108.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Голден Стэйт» — 120:110 (34:25, 26:33, 27:26, 33:26)

М: Роллинз (32), Тернер (17), Энтони (16).

Г: Карри (27), Куминга (24), Батлер (23).

«Оклахома-Сити» — «Вашингтон» — 127:108 (28:20, 31:29, 33:35, 35:24)

О: Гилджес-Александер (31), Джо (20), Митчелл (20), Хартенштайн (17).

В: Макколлум (19), Кулибали (16), Сарр (14), Джордж (12).