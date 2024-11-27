«Хьсютон» на выезде выиграл у «Миннесоты», Эдвардс оформил дабл-дабл

«Хьюстон» в овертайме победил «Миннесоту» в матче Кубка НБА — 117:111 ОТ.

Атакующи защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл — 29 очков и 10 подборов.

Матчи Кубка НБА идут в зачет регулярного чемпионата. «Хьюстон» с результатом 13-6 идет на 3-й строчке в Западной конференции. «Миннесота» занимает 11-е место — 8-9.

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«Миннесота» — «Хьюстон» — 111:117 ОТ (26:32, 21:25, 31:27, 24:18, 9:15)

М: Эдвардс (29 + 10 подборов), Рэндл (21), Рид (19), Александер-Уокер (13), Диллингэм (12).

Х: Ванвлит (27 + 11 передач), Шенгюн (22 + 10 подборов + 11 передач), Брукс (22), Смит (19), Томпсон (15).