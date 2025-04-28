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Сегодня, 01:47

«Лейкерс» уступили «Миннесоте» и в шаге от вылета, Леброн оформил дабл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Лейкерс» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА на выезде уступили «Миннесоте» со счетом 113:116.

Самым результативным на паркете стал защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, набравший 43 очка. У гостей Лука Дончич набрал 38 очков, у Леброна Джеймса 27 очков и 12 подборов.

Счет в серии 3-1 в пользу «Миннесоты». Следующий матч пройдет 1 мая и начнется в 5:00 мск.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Миннесота» — «ЛА Лейкерс» — 116:113 (28:32, 33:26, 23:36, 32:19)

27 апреля. Миннеаполис. «Target Center».

Счет в серии: 3-1.

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Миннесота Тимбервулвз
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