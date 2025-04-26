«Лейкерс» проиграли «Миннесоте» в третьем матче, Леброн оформил дабл-дабл

«Миннесота» выиграла у «Лейкерс» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 116:104. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Тимбервулвз».

Форвард лос-анджельской команды Леброн Джеймс оформил дабл-дабл — 38 очков и 10 подборов.

Четвертый матч в серии пройдет в воскресенье, 27 апреля, и начнется в 22:30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Третий матч

«Миннесота» — «ЛА Лейкерс» — 116:104 (32:26, 22:32, 32:26, 30:20)

М: Макдэниэлс (30), Эдвардс (29), Рэндл (22).

Л: Джеймс (38 + 10 подборов), Ривз (20), Дончич (17).