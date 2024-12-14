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Сегодня, 06:56

«Лейкерс» проиграли «Миннесоте», Дэвис оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Миннесота» переиграла «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 97:87. Центровой калифорнийской команды Энтони Дэвис оформил дабл-дабл — 23 очка и 11 подборов.

В других встречах «Чикаго» на своем паркете выиграл у «Шарлотт» (109:95), «Мемфис» победил «Бруклин» (135:119).

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Шарлотт» — 109:95 (31:26, 28:18, 23:23, 27:28)

Ч: Досунму (19), Уайт (18), Гидди (17), Лавин (13).

Ш: Миллер (21), Уильямс (15), Бриджес (14).

«Мемфис» — «Бруклин» — 135:119 (39:36, 30:20, 38:39, 28:24)

М: Морант (28 + 10 передач), Бэйн (21), Джарен Джексон (20), Альдама (20).

Б: Финни-Смит (19), Шредер (15), Уилсон (15).

«Миннесота» — «Лейкерс» — 97:87 (32:23, 18:21, 27:22, 20:21)

М: Эдвардс (23), Рэндл (21), Макдэниэлс (18), Гобер (12 + 13 подборов).

Л: Дэвис (23 + 11 подборов), Ривз (18), Кристи (15).

Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Чикаго Буллз
БК Шарлотт Хорнетс
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