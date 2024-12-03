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Сегодня, 07:41

«Миннесота» разгромила «Лейкерс», Леброн набрал лишь 10 очков

Даниил Аршавский
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«Миннесота» на своем паркете одержала победу над «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА с разгромным счетом 109:80.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Лейкерс» Д'Анджело Расселл, набравший 20 очков, по дабл-даблу оформили тяжелый форвард команды из Лос-Анджелеса Энтони Дэвис (12 очков, 11 подборов) и центровой «Тимбервулвз» Руди Гобер (17 очков, 12 подборов).
Легкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал всего 10 очков.

«Миннесота» одержала 10-ю победу и занимает 11-е место в Западной конференции, «Лейкерс» потерпели 9-е поражение и идут 8-ми.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «ЛА Лейкерс» — 109:80 (22:20, 34:24, 23:20, 30:16)

3 декабря. Миннеаполис. «Target Center».

Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Миннесота Тимбервулвз
Леброн Джеймс
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