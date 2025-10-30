«Лейкерс» на выезде выиграли у «Миннесоты»

30 октября, 07:14
«Миннесота» на своем паркете проиграла «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:116.
Форвард «Тимбервулвз» Джулиус Рэндл набрал 33 очка и стал самым результативным игроком встречи. У «Лейкерс» Остин Ривз оформил дабл-дабл — 28 очков и 16 передач.
«Лейкерс» с результатом 3-2 идут на 6-й строчке в Западной конференции. «Миннесота» занимает 11-ю строчку — 2-3.
НБА
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Лейкерс» — 115:116 (34:32, 24:30, 28:35, 29:19)
М: Рэндл (33), Макдэниэлс (30), Дивинченцо (14).
Л: Ларэвиа (27), Ривз (28 + 16 передач), Хатимура (17), Эйтон (17 + 10 подборов).
Bache Gabrielsen
Молодец, белый парень. Это я про Ривза.
