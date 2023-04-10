«Миннесота» может отстранить Гобера на один матч за удар партнера по команде

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«Миннесота» может отстранить центрового Руди Гобера на один матч за то, что он ударил одноклубника Кайла Андерсона, сообщает ESPN.
Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НБА против «Нью-Орлеана» (113:108). Во время тайм-аута между игроками произошел спор, после чего Гобер нанес удар в грудь Андерсону. Баскетболистов развели в разные стороны. После произошедшего Гобера отправили домой.
Поздее Гобер принес извинения за свое поведение.
Во вторник, 11 апреля, «Миннесота» сыграет в матче первого раунда плей-ин с «Лейкерс».