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Сегодня, 10:38

«Миннесота» может отстранить Гобера на один матч за удар партнера по команде

Мария Гусева
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«Миннесота» может отстранить центрового Руди Гобера на один матч за то, что он ударил одноклубника Кайла Андерсона, сообщает ESPN.

Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НБА против «Нью-Орлеана» (113:108). Во время тайм-аута между игроками произошел спор, после чего Гобер нанес удар в грудь Андерсону. Баскетболистов развели в разные стороны. После произошедшего Гобера отправили домой.

Поздее Гобер принес извинения за свое поведение.

Во вторник, 11 апреля, «Миннесота» сыграет в матче первого раунда плей-ин с «Лейкерс».

НБА
БК Миннесота Тимбервулвз
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