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«Миннесота» обыграла «Нью-Йорк», «Нью-Орлеан» разгромил «Сакраменто»

Алина Савинова
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«Миннесота» дома обыграла «Нью-Йорк» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:100.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Джален Брансон, на счету которого 25 очков. У хозяев больше всего очков набрал Энтони Эдвардс — 23.

«Миннесота» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, одержав 10 побед в 13 играх. «Нью-Йорк» с 8 победами в 14 встречах идет на 7-й строчке на «Востоке».

НБА. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Нью-Йорк» — 117:100 (31:28, 27:28, 35:19, 24:25)
21 ноября. Миннеаполис. Target Center.

«Нью-Орлеан» — «Сакраменто» — 129:93 (29:31, 37:22, 34:16, 29:24)

Новый Орлеан. Smoothie King Center.

«Сан-Антонио» — «ЛА Клипперс» — 99:124 (27:33, 28:33, 22:25, 22:33)

Сан-Антонио. AT&T Center.

«Чикаго» — «Майами» — 100:118 (27:33, 26:32, 28:28, 19:25)

21 ноября. Чикаго. United Center.

Баскетбол
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Нью-Йорк Никс
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