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Сегодня, 06:42

«Миннесота» победила «Нью-Йорк» в предсезонном матче

Руслан Минаев
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«Миннесота» в гостях обыграла «Нью-Йорк» в предсезонном матче НБА — 121:112.

У «Тимбервулвз» самыми результативными игроками встречи стали Наз Рид (22 очка), Карл-Энтони Таунс (17) и Энтони Эдвардс (17). У «Никс» — Ар Джей Барретт (23), Майлз Макбрайд (16) и Эван Фурнье (15).

«Миннесота» в следующем матче примет «Маккаби» (Раанана) 18 октября. «Нью-Йорк» сыграет с «Бостоном» 18-го числа.

«Юта» дома обыграла «Портленд» — 138:133.

У «Джаз» 26 очков и 9 подборов на счету Лаури Маркканена. В составе «Трэйл Блэйзерс» 29 очков набрал Анферни Саймонс, 24 очка на счету Джерами Гранта.

«Юта» 17 октября сыграет с новозеландским НЗ. «Портленд» 17-го встретится с «Финиксом».

НБА
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Нью-Йорк Никс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Юта Джаз
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