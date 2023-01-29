«Сакраменто» уступил «Миннесоте», «Финикс» обыграл «Сан-Антонио» в овертайме

«Миннесота» обыграла «Сакраменто» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 117:110.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, набравший 34 очка.

В параллельных встречах «Вашингтон» победил «Нью-Орлеан» (113:103), а «Сан-Антонио» уступил «Финиксу» (118:128 ОТ).

НБА

Регулярный сезон

«Миннесота» — «Сакраменто» — 117:110 (29:21, 28:38, 33:22, 27:29)

М: Эдвардс (34 + 10 подборов), Расселл (25), Макдэниэлс (15)

Сак: Фокс (29), Сабонис (23 + 10 подборов), Барнс, Монк (оба — 13)

«Нью-Орлеан» — «Вашингтон» — 103:113 (30:32, 20:27, 24:29, 29:25)

Н: Макколлум (24), Ингрэм (22), Мерфи (10)

В: Гэффорд (21 + 12 подборов), Бил (16), Авдия (15)

«Сан-Антонио» — «Финикс» — 128:118 ОТ (26:33, 22:22, 28:32, 34:23)

Сан: Джонсон (34), Сохан (30), Бэйтс-Диоп (14)

Ф: Пол (31 + 11 передач), Бриджес (25), Эйтон (23)