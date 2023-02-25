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НБА

Сегодня, 06:31

«Шарлотт» победил «Миннесоту». Болл оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Миннесота» на своем паркете проиграла «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:121. Разыгрывающий защитник «Хорнетс» Ламело Болл оформил дабл-дабл и стал самым результативным игроком встречи.

В другой встрече «Чикаго» одержал победу над «Бруклином» — 131:87.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Шарлотт» — 113:121 (32:37, 32:35, 25:24, 24:25)

М: Эдвардс (29), Гобер (17 + 10 подборов), Рид (16), Конли (15).

Ш: Болл (32 + 10 подборов), Хэйворд (27 + 13 подборов), Вашингтон (20).

«Чикаго» — «Бруклин» — 131:87 (33:18, 30:11, 34:22, 34:36)

Ч: Лавин (32), Дерозан (17), Уильямс (17), Драммонд (13 + 10 подборов).

Б: Томас (22), Карри (19), Бриджес (13).

БК Бруклин Нетс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Чикаго Буллз
БК Шарлотт Хорнетс
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