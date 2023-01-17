«Миннесота» уступила «Юте» дома

Сегодня, 02:34
«Миннесота» проиграла «Юте» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 125:126.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Энтони Эдвардс, набравший 29 очков.
«Юта» прервала серию «Миннесоты» из двух побед подряд.
НБА
Регулярный сезон
«Миннесота» — «Юта» — 125:126 (27:27, 31:25, 37:35, 30:39)
М: Эдвардс (29), Расселл (21), Науэлл (16), Андерсон (13 + 11 подборов + 10 передач)
Ю: Кларксон (21), Кесслер (20 + 21 подбор), Секстон (19)
16 января. Миннеаполис. «Target Center».