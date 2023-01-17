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НБА

Сегодня, 02:34

«Миннесота» уступила «Юте» дома

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Миннесота» проиграла «Юте» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 125:126.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Энтони Эдвардс, набравший 29 очков.

«Юта» прервала серию «Миннесоты» из двух побед подряд.

НБА

Регулярный сезон

«Миннесота» — «Юта» — 125:126 (27:27, 31:25, 37:35, 30:39)

М: Эдвардс (29), Расселл (21), Науэлл (16), Андерсон (13 + 11 подборов + 10 передач)

Ю: Кларксон (21), Кесслер (20 + 21 подбор), Секстон (19)

16 января. Миннеаполис. «Target Center».

БК Миннесота Тимбервулвз
БК Юта Джаз
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