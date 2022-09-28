Митчелл заявил, что хочет помочь «Кливленду» улучшить оборону

Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл заявил, что хочет помочь команде улучшить оборону.

«Я хорошо играю в защите. Я это точно знаю. Я не демонстрировал это раньше, но я готов продемонстрировать это здесь. У «Кливленда» пятая оборона в лиге, и я здесь не для того, чтобы снижать ее. Нам необходимо поднять ее выше. Важно обращать внимание на детали, всегда находиться перед игроком, которого ты опекаешь, не терять концентрацию, выкладываться на полную. Это и есть моя цель здесь», — цитирует The Athletic Митчелла.

26-летний американец перешел в «Кавальерс» этим летом. Ранее он выступал за «Юту».

В прошлом сезоне разыгрывающий сыграл в 67 матчах НБА, набирая в среднем по 25,9 очка, делая 4,2 подбора, 5,3 передачи и 1,5 перехвата.