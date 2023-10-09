Мозгов назвал двух лучших тренеров в своей карьере

Чемпион НБА Тимофей Мозгов в интервью «СЭ» выделил тренеров, с кем ему было комфортнее всего работать.

«С тренерами тяжело. Ты никогда не можешь быть ими доволен на 100 процентов. Точно назову Дэвида Блатта. Он стал мне родным. Все-таки много работали и в сборной, и в «Кливленде». Еще отмечу Брайана Шоу. Я бы не назвал его самым сильным тренером в карьере. Да и в целом не назвал бы сильным тренером, но он самый порядочный. Говорил то, что думает, не играл в закулисные игры. Всегда был открыт к разговору. Не делал поступков за спиной, которые бы вызывали у меня вопросы. Отмечу их двоих», — сказал «СЭ» Мозгов.

Под руководством Блатта Мозгов выиграл бронзовые медали Олимпиады-2012 и Евробаскета-2011. Также специалист работал с Мозговым в «Кливленде» в сезоне-2014/15, когда клуб из Огайо дошел до финала НБА.

Полностью интервью Тимофея Мозгова читайте на сайте «СЭ».