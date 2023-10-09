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Сегодня, 17:10

Мозгов — о Шакиле О'Ниле: «Очень крутой мужик»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Чемпион НБА, бронзовый призер Олимпиады-2012 Тимофей Мозгов в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к легенде НБА Шакилу О'Нилу.

— Шакил О'Нил рассказывал, что в бытность игроком делил свою зарплату пополам. Одну половину откладывал, а из второй части тратил не более 50 процентов. У тебя были подобные правила?

— В моем случае не надо было делить на два. Я много никогда не тратил. Есть ребята, которые постоянно покупают себе дорогие машины, ювелирку. Я в этом плане спокоен. Но Шак озвучил правильный принцип. Вообще, у таких ребят, как О'Нил, достаточно больших рекламных контрактов, на которые можно жить припеваючи. А зарплату не трогать. Если я не ошибаюсь, Кевин Лав придерживался такого принципа. Всю зарплату откладывал, а жил именно на доходы от рекламы.

— У тебя были большие рекламные контракты, на которые можно было жить?

— Нет. Я не смог попробовать этот способ. А Шак для меня большой пример.

— Потому что смог построить такую крутую карьеру на телевидении?

— Он начал строить ее очень и очень давно. Еще когда пришел в «Орландо». Всегда был большим, популярным, открытым. Пользовался любыми возможностями, чтобы подсветить свое имя. Поэтому стал ходячей империей. Шакил рекламирует все подряд. Разве что мазь для геморроя не продвигает. Очень крутой мужик, — сказал Мозгов «СЭ».

Полностью интервью Тимофея Мозгова читайте на сайте «СЭ».

Баскетбол
НБА
Тимофей Мозгов
Шакил О`Нил
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