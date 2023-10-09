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Сегодня, 16:10

Мозгов о том, что его контракт с «Лейкерс» попадает в рейтинги худших подписаний: «Хочется сказать матом, но я сдержусь»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Чемпион НБА, бронзовый призер Олимпиады-2012 Тимофей Мозгов в интервью «СЭ» рассказал, как он относится к тому, что его контракт с «Лейкерс» часто попадает в топ худших подписаний. Например, HoopsHype назвал Тимофея 17-й в рейтинге самых переплаченных игроков в истории Лиги.

«Хочется сказать матом, но я сдержусь. Понимаешь, эти списки составляют люди, которые мало чего понимают во внутренней кухне НБА. Еще не зря говорят, что сколько людей, столько и мнений. Я смотрю ESPN, другие профильные каналы. И там эксперты, в том числе поигравшие в Лиге, постоянно ругаются на эту тему. Порой у них полностью противоположные точки зрения на тот или иной переход. Один говорит, что игрок Х заслужил свой контракт, второй с пеной у рта доказывает, что не заслужил. Но, опять же, большинство людей не понимают, как устроена система переходов изнутри. Почему некоторых людей подписывают на большие деньги, которые они, возможно, не заслуживают? Почему продлевают на максималке? Это целое направление с очень многими подводными камнями. Я многим людям пытался объяснить детали, но они не хотят понимать.

Знаете, сколько раз я слышал, что не заслужил тот контракт? Это мнения людей, которые уверены, что все генеральные менеджеры – дурачки. И на своих местах оказались просто так, по объявлению», – сказал Мозгов «СЭ».

В 2016 году Мозгов стал чемпионом в составе «Кливленда», после чего подписал контракт с «Лейкерс» на четыре года и 64 миллиона долларов. В сезоне-2016/17 он провел 54 матча в составе клуба из Лос-Анджелеса, набирая в среднем 7,4 очка и 4,9 подбора.

Полностью интервью Тимофея Мозгова читайте на сайте «СЭ».

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Тимофей Мозгов
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