Мун рассказал о самом запоминающемся моменте в НБА

Разыгрывающий «Зенита» Ксавьер Мун в интервью «СЭ» объяснил, почему в США стали более уважительно относиться к европейскому баскетболу.

— Летом 2024-го вы и еще 51 баскетболист напрямую уехали из НБА в Европу? Это почти в два раза больше, чем летом 2023-го. О чем это говорит?

— В США с каждым годом все больше и больше уважают европейский баскетбол. Во-первых, потому что в НБА играют много баскетболистов из Европы, причем на ведущих ролях. Во-вторых, Олимпийские игры-2024 доказали, что европейские сборные могут играть на самом высоком уровне, навязывать достойную борьбу Dream Team. Так что уважение еще больше увеличилось. Поэтому я совсем не удивлен этой цифре.

— Чей переезд в Европу удивил вас больше всего?

— Назову Патрика Беверли. Особенно потому, что он выбрал «Хапоэль» Тель-Авив. Уверен, что он мог бы подписать контракт с любым клубом Евролиги.

— Многие говорят, что НБА и европейский баскетбол — это практически два разных вида спорта. Тяжело перестраиваться на европейские правила?

— Мне кажется, что это большое преувеличение. Да, есть небольшие отличия в правилах, количеству игрового времени, размерах площадки... Но привыкнуть к этим изменениям не так сложно. Мне легко дался этот переход, не испытывал никаких проблем. А то, что трехочковая дуга ближе к кольцу (7,24 м / 6,75 м), — это только плюс (смеется). Буду забивать с лучшим процентом.

— Какой ваш самый запоминающийся момент в НБА?

— Назову эпизод, когда я выиграл спорный мяч у Бобана Марьяновича. Это было забавно (рост сербского центрового 224 см, Муна — 188 см). Еще мне запомнилась моя первая игра в НБА, которую мы проводили через несколько дней после рождества в 2021 году.