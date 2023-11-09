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Музей Леброна Джеймса откроется в его родном городе Акрон

Руслан Минаев
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Музей форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса откроет 25 ноября в Акроне (штат Огайо, США), который является родным городом 38-летнего американца.

Посетители узнают о детстве игрока, его карьере и деятельности вне спорта.

Джеймс — четырехкратный чемпион НБА, по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии плей-офф.

Ранее форвард «Лос-Анджелеса» установил новый рекорд НБА по очкам за карьеру — 38 390. Джеймс превзошел достижение бывшего центрового «Лейкерс» Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков) в домашнем матче против «Оклахомы-Сити Тандер» (130:133).

Баскетбол
Леброн Джеймс
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