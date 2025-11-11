Видео
НБА. Новости
11 ноября, 07:03

Нападающего «Торонто» Ингрэма оштрафовали на 25 тысяч долларов за бросок бутылки с водой

Павел Лопатко

НБА оштрафовала нападающего «Торонто» Брэндона Ингрэма на 25 тысяч долларов США за то, что он с силой швырнул бутылку с водой на пол, находясь на скамейке запасных во время матча регулярного чемпионата против «Филадельфии» (120:130).

Эпизод случился в середине третьей четверти матча. После отскока бутылка попала в сотрудника арены. Игра была остановлена для того, чтобы вытереть разлившуюся воду.

28-летний американец в этом матче набрал 21 очко, выполнил 8 подборов и 5 передач.

В сезоне-2025/26 в 10 матчах его средняя результативность составляет 21 очко при 6,3 подбора и 4 передачах.

1

  • андрей андреев

    Вот бы Станковича так!!!

    11.11.2025

    НБА
    БК Торонто Рэпторз
    Брэндон Ингрэм
