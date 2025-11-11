Видео
11 ноября, 01:45

Нападающий «Милуоки» Принс выбыл из-за грыжи межпозвонкового диска

Павел Лопатко

Форвард «Милуоки» Торин Принс выбыл из строя на неопределенный срок из-за грыжи межпозвонкового диска в шейном отделе, сообщила клубная пресс-служба.

31-летнему американцу сделали магнитно-резонансную томографию. План лечения будет определяться медицинским штабом команды и внешними специалистами.

В сезоне-2025/26 Принс в 8 матчах набирал в среднем 6,1 очка, выполнял 1,6 подбора и 1 передачу при 21,1 минуты игрового времени.

В сезоне-2024/25 из 80 матчей нападающий 73 начинал в стартовом составе. Его средняя результативность составила 8,2 очка, 3,6 подбора, 1,9 передачи за 27,1 минуты на площадке.

2

  • Jubmoj

    Бедняга

    11.11.2025

  • Labubal

    Грыжа это серьезно. Здоровья

    11.11.2025

