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Сегодня, 02:52

НБА дисквалифицировала Эмбиида на три матча за стычку с журналистом

Евгений Козинов
Корреспондент
Джоэл Эмбиид.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид дисквалифицирован НБА на три матча за стычку с журналистом в раздевалке после матча регулярного чемпионата против «Мемфиса» (107:124), сообщает ESPN.

30-летний американец накричал, а затем толкнул обозревателя Philadelphia Inquirer Маркуса Хейса после субботнего поражения. Эмбиид был разозлен статьей, в которой упоминались погибший брат баскетболиста и названный в его честь сын Артур.

По информации источника, баскетболист потеряет 1 063 778 долларов в зарплате во время отстранения. Дисквалификация вступит в силу, когда Эмбиид будет готов вернуться на паркет после травмы колена.

НБА
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Джоэл Эмбиид

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