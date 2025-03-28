НБА и ФИБА обсуждают создание новой баскетбольной лиги в Европе

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Международная федерация баскетбола (ФИБА) объявили о совместной работе над новой профессиональной мужской баскетбольной лигой в Европе.

Объявление было сделано комиссаром НБА Адамом Сильвером и генеральным секретарем ФИБА Андреасом Загклисом после заседания Совета управляющих НБА в Нью-Йорке и заседания Исполнительного комитета ФИБА в начале этого месяца в Мисе. Стороны продолжат обсуждения, начатые более года назад с потенциальными инвесторами, командами, владельцами арен и коммерческими партнерами.

Как сообщает официальный сайт НБА, новая лига будет интегрирована в текущую европейскую баскетбольную среду, а команды также будут участвовать в своих национальных лигах.

«Европейское баскетбольное сообщество гордится своей семидесятилетней историей международных клубных соревнований и элитными талантами, которые оно развивает. Однако, учитывая популярность этого вида спорта и успех национальных сборных, в европейском клубном баскетболе есть неиспользованный потенциал. Новая лига в Европе объединит деловую хватку НБА с международным опытом ФИБА, чтобы привлечь новых поклонников баскетбола и инвесторов, максимизировать выгоды для клубов и создать синергию на благо всех заинтересованных сторон», — сказал Загклис.

«НБА и ФИБА имеют уникальную возможность развивать богатые традиции европейского баскетбола. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с ФИБА для изучения возможности создания новой лиги для болельщиков по всему континенту», — отметил Сильвер.