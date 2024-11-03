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Сегодня, 13:28

НБА начала расследование против Эмбиида за толчок журналиста

Алина Савинова
Джоэл Эмбиид.
Фото USA Today Sports
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Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид вступил в конфликт с обозревателем американской газеты Philadelphia Inquirer в раздевалке после матча регулярного чемпионата НБА против «Мемфиса», сообщают зарубежные СМИ.

Игра прошла в воскресенье, 3 ноября, и завершилась со счетом 124:107 в пользу «Гриззлис». Когда корреспонденты после матча зашли в раздевалку «Филадельфии» для того, чтобы взять у игроков интервью, Эмбиид предъявил претензии журналисту Маркусу Хейсу. Тот неоднократно в своих статьях критиковал физическую форму 30-летнего баскетболиста, а также упоминал его сына и покойного брата.

«В следующий раз, когда ты снова заговоришь о моем умершем брате или о моем сыне, ты увидишь, что я с тобой сделаю. Мне придется жить с последствиями», — обратился Эмбиид к Хейсу.

Затем игрок «Филадельфии» произнес несколько ругательств и толкнул Хейса в плечо, несмотря на то, что обозреватель принес извинения центровому.

Национальная баскетбольная ассоциация объявила о начале расследования по поводу этого инцидента.

Баскетбол
НБА
Джоэл Эмбиид

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