НБА назвала трех претендентов на звание MVP сезона

Стали известны претенденты на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата НБА в сезоне-2024/25, сообщает пресс-служба лиги.

На награду претендуют защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, центровой «Денвера» Никола Йокич и форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо.

Йокич ранее трижды признавался самым ценным игроком сезона. Гилджес-Александер и Ядетокунбо ни разу не становились обладателями приза.

Плей-офф НБА стартовал 20 апреля. Победителем регулярного чемпионата стала «Оклахома».