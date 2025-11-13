Видео
13 ноября, 16:13

НБА обновила рейтинг новичков лиги, Эджкомб больше не на первом месте

Анастасия Пилипенко

Пресс-служба НБА опубликовала топ-10 игроков, являющихся лидерами в борьбе за звание Лучший новичок в сезоне-2025/26.

На этот раз первое место занял Кон Нуппель из «Шарлотт Хорнетс», опередив предыдущего лидера рейтинга, Ви Джей Эджкомба из «Филадельфии Сиксерс».

Форвард «Шарлотт» сделал два дабл-дабла и почти трипл-дабл (19+10+9 против «Лейкерс»). Он также четыре раза набирал 20 и более очков. Эджкомб реализовал только 17 из 61 броска за последние 5 матчей и опустился на 4-ю строчку.

Рейтинг Лучших новичков НБА на 13 ноября:

  1. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»)
  2. Cедрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»)
  3. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»)
  4. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»)
  5. Райан Колкбреннер («Шарлотт Хорнетс»)
  6. Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»)
  7. Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»)
  8. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»)
  9. Эйс Бэйли («Юта Джаз»)
  10. Уилл Ричард («Голден Стэйт Уорриорз»)
