НБА одобрила продажу «Лейкерс» за рекордную для спорта сумму

Совет управляющих НБА одобрил продажу «Лос-Анджелес Лейкерс» американскому бизнесмену Марку Уолтеру, сообщает пресс-служба лиги.

В июне Уолтер, который также владеет бейсбольным «Лос-Анджелес Доджерс» и «Лос-Анджелес Спаркс» в женской НБА, договорился о покупке контрольного пакета акций «Лейкерс» по рекордной цене 10 миллиардов долларов.

«Я уверен, что, став мажоритарным владельцем «Лейкерс», Уолтер проявит себя как преданный управляющий команды и станет ценным дополнением к нашей лиге благодаря успешному опыту в бизнесе и спорте», — заявил комиссионер НБА Адам Сильвер.