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Сегодня, 05:57

НБА опубликовала расписание сезона-2023/24

Евгений Козинов
Корреспондент
Инсталляция в виде мяча НБА.
Фото AFP
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) на официальном сайте опубликовала расписание сезона-2023/24.

Регулярный чемпионат стартует 24 октября, а завершится — 14 апреля. Всего будет сыграно 1230 матчей. Каждая команда проведет по 82 встречи.

В первом матче новой регулярки «Денвер» сыграет с «Лейкерс» в Денвере. Также в этот день «Голден Стэйт» встретятся с «Финиксом».

Стадия плей-ин состоится с 16 по 19 апреля, а плей-офф — с 20 апреля. Первый матч финала запланирован на 6 июня. Звездный уик-энд пройдет с 16 по 18 февраля.

баскетбол
НБА
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