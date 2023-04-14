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Сегодня, 20:07

НБА оштрафовала «Даллас» на 750 000 долларов за танкинг

Ана Горшкова
Корреспондент
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НБА оштрафовала «Даллас» на 750 тысяч долларов за решение, принятое перед матчем с «Чикаго», об отдыхе пятерых ключевых игроков состава.

«Расследование НБА пришло к выводу, что «Мавс» нарушили политику отдыха игроков и «продемонстрировали своими действиями и публичными заявлениями желание организации проиграть матч, чтобы повысить шансы на сохранение выбора в первом раунда драфта НБА 2023 года», — сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Кайри Ирвинг, Джош Грин, Макси Клебер, Кристиан Вуд и Тим Хардуэй не принимали участия в матче с «Чикаго» (112:115), несмотря на имеющиеся шансы команды на выход в плей-ин.

Источник: Шэмс Чарания
НБА
БК Даллас Маверикс
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