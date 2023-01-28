Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:39

НБА оштрафовала Эмбиида на 25 тысяч долларов за неприличный жест

Мария Гусева
Telegram Дзен

НБА наказала центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида за неприличный жест, показанный в матче регулярного чемпионата против «Бруклина» (137:133).

Как сообщает пресс-служба лиги, 28-летний камерунец обязан заплатить 25 тысяч долларов за использование знаменитого празднования рестлера Triple H после заброшенного мяча. Во время игры арбитры не обратили внимания на его поведение.

В этом сезоне Эмбиид сыграл в 35 матчах, набирая в среднем по 33,4 очка и делая по 9,8 подбора и 4,1 передачи.

НБА
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
0
Читайте также
Индиец Соджитра лишился ноги в детстве, но все равно стал крутым альпинистом
«Справедливо ли нас отстранили? Конечно, несправедливо». Интервью со звездой белорусского биатлона
МО РФ заявило о срыве перевозки вооружений противника в районы боевых действий
Юлию Тимошенко заметили на пляже в Дубае
В ФТС подтвердили проведение обысков по делу о взятке в 25 млн рублей
Британский полковник положительно оценил шансы РФ на успех в конфликте на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Оклахома» обыграла «Кливленд»