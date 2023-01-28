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НБА

Сегодня, 06:24

НБА оштрафовала Стефена Карри за то, что он бросил капу на трибуны

Мария Гусева
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Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри получил наказание от НБА за поведение в матче регулярного чемпионата против «Мемфиса» (122:120).

Как сообщает пресс-служба лиги, 34-летний американец за бросок капы в сторону трибун оштрафован на 25 тысяч долларов. Такое действие было вызвано поведением защитника Джордана Пула.

Во время матча за свой поступок он получил техническое замечание и был удален до конца встречи.

В этом сезоне Карри сыграл в 33 матчах, набирая в среднем по 29,3 очка, делая 6,2 подбора и 6,2 передачи.

НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
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