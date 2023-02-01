НБА перенесла матч между «Детройтом» и «Вашингтоном» из-за снежного шторма в Далласе

Сегодня, 21:07
НБА проинформировала «Детройт» и «Вашингтон», что предстоящий матч между командами в рамках регулярного чемпионата будет отменен и перенесен на другую дату, сообщает ESPN.
Команда «Детройта» не смогла вовремя вылететь в родной города, так как аэропорт Далласа оказался закрыт из-за разразившейся снежной бури.
Источники сообщили, что во вторник «Пистонс» провели семь часов в аэропорту Далласа, прежде чем вернуться в отель.
Также остается под вопросом проведение матча между «Далласом» и «Нью-Орлеаном». Гостевая команда пока также не имеет возможности прилететь в Даллас.