НБА перенесла матч между «Детройтом» и «Вашингтоном» из-за снежного шторма в Далласе

НБА проинформировала «Детройт» и «Вашингтон», что предстоящий матч между командами в рамках регулярного чемпионата будет отменен и перенесен на другую дату, сообщает ESPN.

Команда «Детройта» не смогла вовремя вылететь в родной города, так как аэропорт Далласа оказался закрыт из-за разразившейся снежной бури.

Источники сообщили, что во вторник «Пистонс» провели семь часов в аэропорту Далласа, прежде чем вернуться в отель.

Также остается под вопросом проведение матча между «Далласом» и «Нью-Орлеаном». Гостевая команда пока также не имеет возможности прилететь в Даллас.