НБА планирует создать новую баскетбольную лигу в Европе в ближайшие два года

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) планирует в ближайшие месяцы завершить оформление франчайзинговых взносов для запуска новой баскетбольной лиги в Европе в течение двух лет, сообщил заместитель комиссара НБА и главный операционный директор лиги Марк Тейтум.

«Да, наша цель — запустить проект в течение следующих двух лет. Конечно, это зависит от одобрения со стороны НБА и FIBA. Мы переходим к следующему этапу. И я думаю, что в течение следующих восьми недель мы получим очень хорошее представление о том, на каком уровне интереса мы находимся.

Мы думаем, что эта лига будет включать в себя комбинацию существующих клубов, потенциальных новых клубов, которых сегодня не существует, и, возможно, некоторые футбольные клубы, у которых нет баскетбольной команды, но которые хотят инвестировать в баскетбольную команду.

На первом этапе мы планируем выйти на 10-12 городов. В первую очередь это Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, возможно, Турция, а возможно, и Греция, если говорить о франшизах» — цитирует Тейтума talkSPORT.

Ранее НБА и Международная федерация баскетбола (ФИБА) официально объявили, что рассматривают возможность создания новой профессиональной баскетбольной лиги в Европе, которая станет альтернативой Евролиге и будет следовать европейским или международным правилам, включая 40-минутные матчи. Она будет ближе к европейскому, а не американскому формату. В лиге планируется участие 16 команд.