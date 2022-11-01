НБА рассчитывает выручить минимум 1 миллиард долларов за право показывать матчи в интернете

НБА рассматривает возможность продать право на стриминговую трансляцию матчей в интернете, сообщает Front Office Sports.

Ожидается, что борьба за эксклюзивные права развернется между Amazon и Apple. Торги на стриминговые права НБА, вероятно, начнутся с отметки 1 миллиард долларов за сезон.

В ходе предстоящих переговоров о долгосрочном телевизионном контракте НБА рассчитывает на общую сумму 50-75 миллиардов долларов.

Текущая 9-летняя сделку на 24 миллиарда долларов с ESPN и Turner Sports была подписана в 2014 году и вступила в силу в 2016-м. Она истечет после окончания сезона-2024/25.