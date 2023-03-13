НБА установит минимальное количество проведенных матчей для получения главных наград сезона

НБА установит минимальное количество проведенных матчей для получения главных наград по итогам регулярного чемпионата. Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания.

«Переговоры прошли рамках потенциального нового коллективного договора. Разговор о привязке сыгранных матчей регулярного чемпионата к наградам, таким как MVP, проходил в пятницу на заседании конкурсной комиссии с участием высших должностных лиц НБА и профсоюза. Источники описали заседание как чрезвычайно продуктивный и обоюдно мотивированный разговор», — заявил Чарания.

В 2022 году разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт получил приз «Самому прогрессирующему игроку» после того, как провел 57 игр из 82 возможных.

Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл стал лучшим новичком сезона-2020/21 после 51 проведенного матча.