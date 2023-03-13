НБА установит минимальное количество проведенных матчей для получения главных наград сезона

Сегодня, 19:00
НБА установит минимальное количество проведенных матчей для получения главных наград по итогам регулярного чемпионата. Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания.
«Переговоры прошли рамках потенциального нового коллективного договора. Разговор о привязке сыгранных матчей регулярного чемпионата к наградам, таким как MVP, проходил в пятницу на заседании конкурсной комиссии с участием высших должностных лиц НБА и профсоюза. Источники описали заседание как чрезвычайно продуктивный и обоюдно мотивированный разговор», — заявил Чарания.
В 2022 году разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт получил приз «Самому прогрессирующему игроку» после того, как провел 57 игр из 82 возможных.
Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл стал лучшим новичком сезона-2020/21 после 51 проведенного матча.